В праздничное воскресенье в Самаре будет идти снег с дождем
Впрочем, воздух будет достаточно теплым
Мокрый снег растает уже сегодняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В воскресенье, 4 ноября, синоптики обещают выпадение мокрого снега в Самарской области. Об этом сообщают с Приволжском УГМС.
Виной тому атлантический циклон. Двигаясь вглубь материка, он принесёт в Поволжье осадки в виде дождя, а в отдельные районы мокрый снег и усиление ветра. Однако температурный фон останется повышенным.
Ветер в День народного единства будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 2-7 градусов тепла.
Уже завтра, 5 ноября, ненастье уйдет из региона. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-13 м/с, а температура воздуха поднимется до 4-9 градусов.