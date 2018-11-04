В праздничное воскресенье в Самаре будет идти снег с дождем

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-04T09:07:04+03:00

Мокрый снег растает уже сегодня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, воздух будет достаточно теплым

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В воскресенье, 4 ноября, синоптики обещают выпадение мокрого снега в Самарской области. Об этом сообщают с Приволжском УГМС.

Виной тому атлантический циклон. Двигаясь вглубь материка, он принесёт в Поволжье осадки в виде дождя, а в отдельные районы мокрый снег и усиление ветра. Однако температурный фон останется повышенным.

Ветер в День народного единства будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха составит 2-7 градусов тепла.

Уже завтра, 5 ноября, ненастье уйдет из региона. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7-13 м/с, а температура воздуха поднимется до 4-9 градусов.