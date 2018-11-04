В Самаре несколько десятков пожарных тушили горящие поддоны на Кабельной

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-04T09:40:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 3 на 4 ноября в Самаре произошло серьезное возгорание. В 1:47 на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Кабельной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

На открытой площадке горели поддоны на площади в 1600 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг опасности.

На месте работали 61 огнеборец и 18 единиц техники. В 2:49 пожар удалось локализовать, а полностью потушен он был в 4:29.

Погибших и пострадавших в происшествии нет. В причинах возгорания будут разбираться специалисты.