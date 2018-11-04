Мужчина приехал из Чапаевска в Самару, чтобы обворовать магазин на Бакинской

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-04T10:08:35+03:00

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Один из магазинов на улице Бакинской в Самаре был обворован прямо на глазах у продавщицы. Женщина отвернулась и в этот момент злоумышленник обчистил кассу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Правоохранители быстро вышли на след преступника. Им оказался 35-летний уроженец Чапаевска. Мужчина специально приехал в Самару, чтобы совершить ограбление.

Как признался полиции мужчина, в магазине на Бакинской, его внимание привлек кассовый аппарат, стоявший на расстоянии вытянутой руки. Вытаскивал деньги он по одной купюре из кассы. Похищенные деньги чапаевец потратил на личные нужды.

Сейчас в отношении неоднократно судимого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».