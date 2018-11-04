Президент России оценил самарский проект восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-04T10:54:57+03:00

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В пятницу, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин встретился с лидерами успешных социально значимых проектов страны. Среди них был представитель самарского фестиваля «Том Сойер Фест».

О проекте восстановления исторической среды российских городов рассказала главе государства Анастасия Кнор.

- Проводим его уже 4 года, покрасили только в Самаре 12 домов, подключили к этому другие регионы, - заметила Кнор. - У нас сейчас около 1000 активных волонтеров в нашем движении, 100 из них только в Самаре, и на сегодня мы сделали уже 50 домов. Благодаря президентскому гранту в следующем году мы будем реализовывать еще более интересную историю — мы проводим не только школу «Том Сойер фест» для всех желающих запустить этот проект, мы еще подключаем реставраторов. Мы будем делать кампус «Том Сойер Фест».

Владимир Путин подчеркнул, что все работы необходимо согласовывать с местными властями во избежание недоразумений.

- Вы согласуете это с местными властями, а то вы там накрасите чего не нужно, или такого не может быть? – сказал президент.

Представитель фестиваля заверила, что согласование работ ведется с первого года фестиваля. В работе волонтеров участвует и региональное управление госохраны памятников.

Грант президента в 2018 году выиграли 51 проект из Самарской области, один из которых – фестиваль восстановления исторической среды, он получит3,35 млн рублей. Проект «Том Сойер Фест» проводится уже четвертый год. Его идейным вдохновителем стал Андрей Кочетков, которого можно услышать каждую среду в авторской программе «Городская среда на радио 98.2 FM «КП-Самара».