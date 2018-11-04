В Самаре за двое суток цыганки украли у доверчивых пенсионерок 900 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:21 2018-11-04T11:21:16+03:00

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Две пожилые самарчанки стали жертвами мошенниц, которые рассказывали своим жертвам про порчу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Первый эпизод произошел 15 октября на улице Ташкентской. К 81-летней старушке подошли две незнакомки. Одна из них сообщила, будто бы видит на пожилом человеке порчу и что если ее срочно не снять, то пенсионерка умрет. И предложили бесплатное ей «помочь».

Аферистки проникли в квартиру пенсионерки и потребовали у нее сбережения. Над 200 тыс. рублей был проведен «ритуал» и вместо настоящих денег в газету женщины завернули банкноты «банка приколов». Пенсионерка обман заметила только после того, как аферистки удалились.

Через двое суток в полицию обратилась 76-летняя горожанка. Мошенницы провернули ту же схему, втерлись в доверие и проникли в квартиру пенсионерки на проспекте Карла Маркса. На этот раз их добычей стали 700 тыс. рублей.

Правохранители установили, что аферисты действуют бригадой из двух мужчин и женщин, передвигаясь на ВАЗ-2114 по Самаре. Машина была задержана после непродолжительной погони. Двое мужчин цыганской национальности отказались давать показания, но полицейские установили адрес съемной квартиры. Там были задержаны женщины 48 и 43 лет, одна из них — гражданка соседней страны. В ходе обысков полицейские также изъяли билеты «банка приколов».

Бригада оказалась гастролирующей. В Самару они приехали на несколько дней. Квартиру сняли до 19 октября, после чего якобы собирались покинуть город. Мужчины в этой схеме играли роль водителя и охранника.

Подозреваемые помещены под стражу. Обе потерпевшие их опознали. Сейчас возбуждено уголовное дело, правоохранители не исключают, что этими эпизодами оно не обойдется.