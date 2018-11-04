2018-11-04T13:43:47+03:00
Происшествия

Под Тольятти несколько детей попали в больницу после посещения бассейна

Возможно, ребята отравились средством для дезинфекции
Кирилл КАРИМОВ
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В субботу, 3 ноября, трое детей от 6 до 11 лет почувствовали недомогания после купания в бассейне поселке Луначарский Ставропольского района под Тольятти. Об этом сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источник в оперативных структурах.

Возможно, что дети отравились неким средством для дезинфекции воды. Какое именно вещество спровоцировало такую реакцию не сообщается.

Ребятам была вызвана «скорая помощь». Медики после оказания помощи увезли их в лечебное учреждение. Также нечто вроде аллергической реакции проявилось у одного из взрослых, отдыхавших вместе с детьми.

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