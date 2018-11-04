В Самарской области иномарка протаранила забор и перевернулась
Водителя и пассажира пришлось доставать спасателям из искореженного «Ниссана»
Поисково-спасательная служба Самарской области
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В тольяттинском поселке Федоровка произошла автомобильная авария. Водитель иномарки не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет, протаранила забор и перевернулась. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
В перевернувшемся на крышу автомобиле находились два человека. На месте инцидента работали тольяттинские спасатели, которым пришлось доставать людей из искореженного «Ниссана» с помощью гидроинструмента.
Пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. В причинах аварии будут разбираться правоохранительные органы.