День народного единства 2018 в Самаре: хороводы, флешмоб и символ единства Самарской области

СЕГОДНЯ 14:42 2018-11-04T14:49:13+03:00

Теперь у Дня народного единства в Самарской области есть свой символ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В воскресенье, 4 ноября, в Самаре проходят торжественные мероприятия и народные гуляния, посвящённые Дню народного единства. Основная площадка расположилась на склоне площади Славы и набережной Волги.

На склоне площади Славы состоялся танцевальный флешмоб. В нем участвовали более 500 танцоров из различных молодёжных объединений и студенческих коллективов. К ним мог присоединиться каждый самарец. А после него, все собравшиеся, взявшись за руки, образовали огромный хоровод.

На торжественной площадке губернатор Дмитрий Азаров лично наградил победительницу конкурса «КП» «Нарисуй символ народного единства в Самаре». Ей стала Марина Ефремова, которая и получила iPad.

- Символ народного единства в Самарской области, какой он? – говорит дизайнер. - Уверена, он должен быть в виде сердца. Ассоциативный образ любимого города раскрывается в изображении самых ярких достопримечательностей, а те, в свою очередь, соединяются пульсом. Складывается образ активного ритма города, где образуется эмоциональная невидимая нить между городом и его жителями.

А вечером самарцы смогут посетить живой концерт, хедлайнером которого станет поп-певица Юлианна Караулова.

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