День народного единства 2018 в Самаре: хороводы, флешмоб и символ единства Самарской области
В воскресенье, 4 ноября, в Самаре проходят торжественные мероприятия и народные гуляния, посвящённые Дню народного единства. Основная площадка расположилась на склоне площади Славы и набережной Волги.
На склоне площади Славы состоялся танцевальный флешмоб. В нем участвовали более 500 танцоров из различных молодёжных объединений и студенческих коллективов. К ним мог присоединиться каждый самарец. А после него, все собравшиеся, взявшись за руки, образовали огромный хоровод.
На торжественной площадке губернатор Дмитрий Азаров лично наградил победительницу конкурса «КП» «Нарисуй символ народного единства в Самаре». Ей стала Марина Ефремова, которая и получила iPad.
- Символ народного единства в Самарской области, какой он? – говорит дизайнер. - Уверена, он должен быть в виде сердца. Ассоциативный образ любимого города раскрывается в изображении самых ярких достопримечательностей, а те, в свою очередь, соединяются пульсом. Складывается образ активного ритма города, где образуется эмоциональная невидимая нить между городом и его жителями.
А вечером самарцы смогут посетить живой концерт, хедлайнером которого станет поп-певица Юлианна Караулова.
Больше фото со Дня народного единства здесь
В Самаре на День народного единства водили огоромный хоровод.Светлана МАКОВЕЕВА