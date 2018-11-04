Женщине из Тольятти грозит срок из-за того, что она не лечила своих ВИЧ-инфицированных детей

СЕГОДНЯ 17:39 2018-11-04T17:51:20+03:00

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Печально известная ВИЧ-диссидентка Мадина Каимова из Тольятти попала под суд. Она отказывалась лечить своих детей, которым передалась ВИЧ-инфекция от нее же самой. Она была ограничена в родительских правах, после того, как ее дочь подхватила туберкулез, а сын попал в реанимацию. Об этом сообщает фонд «Спид.Центр».

О страшном диагнозе тольяттинка узнала в 2006 году, а через год она забеременела. Несмотря на все усилия врачей, мальчику передалась инфекция, а его мать стала проповедовать конспирологическую теорию о том, что ВИЧ не существует.

К 2013 году у мальчика без лечения ВИЧ развился до четвертой стадии, а на все уговоры врачей начать лечения, Каимова заявляла, что не верит в эффективность антиретровирусной терапии.

Суд тогда не посчитал, что ребенку грозит опасность. В 2015 году тольяттинка родила второго ребенка без контроля врачей СПИД-центра. Удивительно, но дикие и антинаучные взгляды женщины поддержала семейный педиатр, которая сама считала, что СПИДа не существует. Получать терапию мать разрешила только после того, как у дочери диагностировали туберкулез, а старший сын попал в реанимацию.