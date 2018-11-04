Сызранские футболисты обыграли «Уфу-2»

СЕГОДНЯ 18:54 2018-11-04T18:55:03+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, в Уфе в рамках чемпионата России по футболу ПФЛ футболисты «Сызрань-2003» из Самарской области сошлись на поле с аутсайдером зоны «Урал-Приволжье» командой «Уфа-2».

Матч проходил ветре и снеге с дождем. Сызранцы часто отдавали инициативу своим оппонентам. Но уфимцы не смогли реализовать ни одного голевого момента. На 25-ой минуте сызранец Максим Малаховский открыл счет. Несмотря на все усилия «Уфы-2», сравнять счет не удалось.

Итоговый счет игры 1:0 в пользу «Сызрань-2003». У футбольного клуба из Самарской области есть хорошие шансы подняться на третье место. Для этого ульяновская «Волга» должна не выиграть у лидера чемпионата «Нефтехимика».