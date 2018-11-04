2018-11-04T20:31:40+03:00
Общество

Самарцев удивили две вспышки в небе

Они отмечены в нескольких местах
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 4 ноября, самарцы заметили в небе над городом две яркие вспышки. Своими впечатлениями поделились самарцы соцсетях.

- Пять минут назад увидел в небе два огонька, успел сфоткать после их падения прогремел сильный хлопок (взрыв) кто-нибудь это видел или слышал че это было? - Рассказывает Виктор П. - На салют не похоже. После взрыва в небе тишина, ни огней, ни салюта, упали в стороне Антонова-Овсеенко, может дальше.

Другие самарцы подтвердили, что вспышку эту видели и хлопки слышали. Некоторые, даже на перекрестке Ставропольской — XX Партсъезда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Горожане не хотят видеть новый отель в Самаре у Волги
Сызранские футболисты обыграли «Уфу-2»
Женщине из Тольятти грозит срок из-за того, что она не лечила своих ВИЧ-инфицированных детей
Автомобильная авария в Самаре затруднила движение по Московскому шоссе
В самарском Кошелеве закрыли на ремонт железнодорожный переезд, из-за которого в прошлом году случился скандал
День народного единства 2018 в Самаре: хороводы, флешмоб и символ единства Самарской области
В Самарской области иномарка протаранила забор и перевернулась
Под Тольятти несколько детей попали в больницу после посещения бассейна
На Ново-Садовой в Самаре перевернулась «тринадцатая»
В Самаре за двое суток цыганки украли у доверчивых пенсионерок 900 тысяч рублей
Президент России оценил самарский проект восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»
Мужчина приехал из Чапаевска в Самару, чтобы обворовать магазин на Бакинской
В Самаре несколько десятков пожарных тушили горящие поддоны на Кабельной
В праздничное воскресенье в Самаре будет идти снег с дождем
В Самаре обнаружен склеп семьи Петра Алабина
Легендарный Олег Тактаров провел тренировку для юных самбистов в Самарской области
"Могилы все ближе к озеру": жители Рубежного пожаловались на разрастающееся кладбище
В Самаре пока не определились, кому точно принадлежит вскрытая в Иверском монастыре могила