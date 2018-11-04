Самарцев удивили две вспышки в небе

СЕГОДНЯ 20:31 2018-11-04T20:31:40+03:00

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В воскресенье, 4 ноября, самарцы заметили в небе над городом две яркие вспышки. Своими впечатлениями поделились самарцы соцсетях.

- Пять минут назад увидел в небе два огонька, успел сфоткать после их падения прогремел сильный хлопок (взрыв) кто-нибудь это видел или слышал че это было? - Рассказывает Виктор П. - На салют не похоже. После взрыва в небе тишина, ни огней, ни салюта, упали в стороне Антонова-Овсеенко, может дальше.

Другие самарцы подтвердили, что вспышку эту видели и хлопки слышали. Некоторые, даже на перекрестке Ставропольской — XX Партсъезда.