Горожане не хотят видеть новый отель в Самаре у Волги

4 Нояб. 21:14 2018-11-04T21:15:22+03:00

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Жители Октябрьского Самары просят запретить строить апарт-отель у Волги девелоперу и депутату губдумы Владимиру Кошелеву. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

— Самарцы принесли несколько тысяч подписей против этого строительства. Они утверждают, что на слушание были свезены сотрудники компании-застройщика, которые и обеспечили «правильное» голосование. Буду держать эту ситуацию на особом контроле, — рассказал Александр Хинштейн.

Интересно, что на публичных слушаниях по проекту застройки участка за ДК «Современник» у Волги, большинство высказалось за возведение отеля.

Новый объект должен будет включать в себя главный корпус на 120 номеров и восемь коттеджей на 36 мест. Также для посетителей будут доступны ресторан на 500 мест, бассейн, конференц-зал, развлекательный центр и спортивные площадки. Строительство объекта оценили в 1 млрд рублей.