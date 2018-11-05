В Самарской области «Инфинити» улетела в кювет: погибли инспектор ДПС и пассажир иномарки

СЕГОДНЯ 08:26 2018-11-05T08:26:13+03:00

По факту аварии сейчас проводится проверка Фото: другой источник.

Молодой полицейский остановил иномарку за превышение скорости и оказался у нее на пути

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Страшная трагедия произошла сегодня ночью, 5 ноября, на 925 километре трассы М-5 Урал. Примерно в 1-20 недалеко от села Печерское Сызранского района 24-летний инспектор ДПС за обгон по встречной полосе и превышение скорости пытался остановить «Инфинити». В этот момент случилось непредвиденное.

- Водитель иномарки, по предварительным данным, не справился с управлением и совершил наезд на инспектора, после чего машина съехала в кювет, получив значительные повреждения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате сотрудник ГИБДД погиб на месте происшествия. В салоне автомобиля находились двое мужчин, один из которых погиб, второй получил многочисленные травмы.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Личность водителя устанавливается. По факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.