2018-11-05T10:03:40+03:00
Происшествия

В Тольятти сотрудники магазина задержали девушку, пытавшуюся украсть у них товары

Подозреваемая хотела перепродать краденное и таким образом немного заработать
Михаил ГОРЮНОВ
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Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражуВозбуждено уголовное дело по факту покушения на кражуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в Тольятти едва не произошла кража. В Автозаводском районе города неизвестная девушка зашла в магазин, взяла с прилавка предметы быта и попыталась скрыться не заплатив.

- Ее действия были замечены сотрудниками торговой точки. Представители магазина сообщили о случившемся в полицию и удерживали девушку до приезда правоохранителей, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования недалеко от магазина. Спустя несколько минут после них подъехала следственно-оперативная группа.

Во время опроса 21-летняя подозреваемая призналась в содеянном и рассказала, что похищенное имущество планировала продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Но в итоге продукция была возвращена в магазин.

Подозреваемая же теперь стала фигурантом уголовного дела по факту покушения на кражу. Расследование продолжается.

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