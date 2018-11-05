В Тольятти сотрудники магазина задержали девушку, пытавшуюся украсть у них товары

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-05T10:03:40+03:00

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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На днях в Тольятти едва не произошла кража. В Автозаводском районе города неизвестная девушка зашла в магазин, взяла с прилавка предметы быта и попыталась скрыться не заплатив.

- Ее действия были замечены сотрудниками торговой точки. Представители магазина сообщили о случившемся в полицию и удерживали девушку до приезда правоохранителей, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования недалеко от магазина. Спустя несколько минут после них подъехала следственно-оперативная группа.

Во время опроса 21-летняя подозреваемая призналась в содеянном и рассказала, что похищенное имущество планировала продать, а вырученные деньги потратить на личные нужды. Но в итоге продукция была возвращена в магазин.

Подозреваемая же теперь стала фигурантом уголовного дела по факту покушения на кражу. Расследование продолжается.