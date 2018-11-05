2018-11-05T10:16:46+03:00
Спорт

«Лада» победила «Сокол» в Тольятти, забросив решающую шайбу на последней минуте овертайма

Автозаводцы одолели сибиряков, набравших приличный ход в последних матчах
Михаил ГОРЮНОВ
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Удача улыбнулась тольяттинцамУдача улыбнулась тольяттинцам
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Хоккеисты тольяттинской «Лады» провели очередной домашний матч в рамках ВХЛ. Соперником выступил красноярский «Сокол», в последнее время набравший приличный ход: сибиряки одержали семь побед в предыдущих восьми матчах.

- Нападающие «Лады» Артурс Озолиньш и Вячеслав Андрющенко в минувшем сезоне вместе с Александром Семиным составляли главную ударную силу «Сокола», что придавало дополнительный подтекст этому матчу — пишет пресс-служба автозаводцев.

Счет в матче был открыт на 37-й минуте: Андрющенко переправил шайбу в ворота Ильи Андрюхова после дальнего броска Виктора Постникова – 1:0. На 44 минуте Иван Крылов реализовал большинство и броском от синей линии сравнял счет — 1-1.

Основное время закончилось вничью и лишь на последней минуте овертайма «Ладе» улыбнулась удача. При розыгрыше большинства партнеры вывели на завершающий бросок Вячеслава Андрющенко, и тот принес победу волжанам — 2:1. Отметим вклад в победу голкипера хозяев. Александр Скрынник отразил 38 бросков из 39.

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