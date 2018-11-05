«Лада» победила «Сокол» в Тольятти, забросив решающую шайбу на последней минуте овертайма
Хоккеисты тольяттинской «Лады» провели очередной домашний матч в рамках ВХЛ. Соперником выступил красноярский «Сокол», в последнее время набравший приличный ход: сибиряки одержали семь побед в предыдущих восьми матчах.
- Нападающие «Лады» Артурс Озолиньш и Вячеслав Андрющенко в минувшем сезоне вместе с Александром Семиным составляли главную ударную силу «Сокола», что придавало дополнительный подтекст этому матчу — пишет пресс-служба автозаводцев.
Счет в матче был открыт на 37-й минуте: Андрющенко переправил шайбу в ворота Ильи Андрюхова после дальнего броска Виктора Постникова – 1:0. На 44 минуте Иван Крылов реализовал большинство и броском от синей линии сравнял счет — 1-1.
Основное время закончилось вничью и лишь на последней минуте овертайма «Ладе» улыбнулась удача. При розыгрыше большинства партнеры вывели на завершающий бросок Вячеслава Андрющенко, и тот принес победу волжанам — 2:1. Отметим вклад в победу голкипера хозяев. Александр Скрынник отразил 38 бросков из 39.