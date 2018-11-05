2018-11-05T11:10:07+03:00
Общество

В Самаре уже несколько дней ищут без вести пропавшего подростка

Ярослав Черников исчез из поля зрения близких 2 ноября
Михаил ГОРЮНОВ
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Ярослава активно ищут волонтерыЯрослава активно ищут волонтерыФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В областной столице в очередной раз без вести пропал подросток. 2 ноября ушел из дома и перестал выходить на связь со своими близкими 14-летний Ярослав Черников.

- На момент исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серые брюки и серые кроссовки. Сейчас ведется информационный поиск подростка, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» волонтеры.

Информация о пропавшем также доведена до сведения стражей порядка.

Приметы разыскиваемого: рост - 175 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые. Особая примета: родинка возле верхней губы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться к организатору поиска от «Лизы Алерт» Дмитрию по телефону 8-967-491-08-11.

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