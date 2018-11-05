2018-11-05T12:13:50+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина избил своего друга, ограбил его и отправился в колонию

Злоумышленника осудили на 2 года и 4 месяца «строгого режима»
Михаил ГОРЮНОВ
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Приговор вступил в законную силуПриговор вступил в законную силуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В областной столице Кировский районный суд вынес приговор 47-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в том, что с применением насилия похитил у своего друга сотовый телефон и деньги.

- Согласно материалам уголовного дела, нападение на 46-летнего потерпевшего было совершено около полуночи на пересечении улицы Севастопольской и проспекта Металлургов. О произошедшем пострадавший сообщил в полицию, - рассказывают в ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка выяснили, что приятели вместе употребляли спиртные напитки. Во время распития алкоголя они поссорились: знакомый пострадавшего потребовал у него наличные. Тот отказался и пошел домой. Пройдя несколько метров, он услышал звук приближающихся шагов, и, обернувшись, увидел своего товарища. Тот снова начал выяснять отношения. В ходе словесной перепалки злоумышленник нанес своему другу телесные повреждения, после чего обыскал карманы его одежды, и, обнаружив сотовый телефон и 6000 рублей, забрал их себе.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Как оказалось, мужчина уже был судим и лишь несколько лет назад вышел из колонии, где отбывал наказание за причастность к незаконному обороту наркотиков. Похищенное имущество он уже использовал: деньги потратил, телефон перепродал.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Теперь преступника отправили в колонию строгого режима на 2 года и 4 месяца.

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