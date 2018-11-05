В Самаре ночью загорелся частный дом, на месте работали 23 пожарных
ЧП произошло сегодня ночью, в понедельник 5 ноября, в Железнодорожном районе областной столицы. Примерно в 0-53 в дежурную часть пожарной охраны поступила информация о пожаре на улице 3-й Год пятилетки, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
- Поступило сообщение о возгорании частного дома. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выехали оперативные службы. В тушении пожара участвовали 23 человека личного состава МЧС и шесть единиц специальной техники. В 1-40 пламя удалось ликвидировать.
Информации о пострадавших нет. Сейчас эксперты устанавливают причину пожара и ущерб от него. По факту случившегося проводится проверка.