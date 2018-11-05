Стали известны подробности ДТП в Самарской области, в котором погиб 24-летний инспектор ДПС

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-05T14:42:08+03:00

Владимир Горшков поступил на службу в полицию весной 2016 года

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Правоохранители продолжаются разбираться в обстоятельства жуткого ДТП, которое ночью 5 ноября произошло на трассе М-5 близ села Печерское в Сызранском районе. Напомним, что там «Инфинити» насмерть сбила инспектора ДПС, также погиб пассажир иномарки. Очевидцы говорят, что он буквально вылетел из окна.

- Инспектор ДПС 2 взвода отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД МУ МВД России «Сызранское» лейтенант полиции Владимир Горшков в ОВД с 2016 года. В должности инспектора ДПС — с июля 2017-го, - рассказывает о погибшем коллеге пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Владимира Горшкова сослуживцы запомнили как отзывчивого и жизнерадостного человека, всегда готового прийти на помощь. У молодого полицейского осталась жена.

Областной Главк выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни офицера Горшкова. О дате и времени прощания с телом погибшего будет сообщено дополнительно.

Личность водителя иномарки установлена — 23-летний житель Ульяновской области. Сейчас с ним проводится работа. Разбирательства продолжаются. По их итогам может быть возбуждено уголовное дело.