Хоккеисты ЦСК ВВС разгромили ангарский «Ермак», забросив в ворота соперника 4 шайбы

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-05T14:59:11+03:00

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Очередной поединок в ВХЛ провел самарский ЦСК ВВС. Соперником волжан стал ангарский «Ермак».

- Поединок между ЦСК ВВС и «Ермаком» вызвал повышенный интерес – все четыре сектора ледового дворца «Кристалл» были заполнены почти до отказа. Конечно, зрители в матче с ангарским «Ермаком» - аутсайдером турнира - ожидали увидеть победу своих любимцев, - сообщает пресс-служба «летчиков».

Первый период матча был за хозяевами — они создали большое количество моментов. Но забросить шайбу в ворота соперника у ЦСК ВВС не получилось. А в начале второго отрезка армейцы и вовсе пропустили. Гол на свой счет записал лучший бомбардир сибиряков, их капитан — Раенко.

В третьей части встречи самарцам помогли два удаления у гостей: двухминутное Олонова и пятиминутное Бочкарёва . Сразу после этого счет сравнял Гареев, потом Хафизов вывел волжан вперед. Вскоре отрыв увеличил Лудцев. Игра была сделана, а за несколько минут до финальной сирены Бикмуллин реализовал очередной большинство — 4-1!

После 19 проведенных матчей у ЦСК ВВС 19 набранных очков и 19-е место в турнирной таблице.

Очередной матч самарцы проведут 6 ноября с красноярским «Соколом» в ледовом дворце «Кристалл». Начало игры в 19:00.