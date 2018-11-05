Стали известны составы на матч 13 тура РПЛ «Уфа» - «Крылья Советов»

СЕГОДНЯ 15:37 2018-11-05T15:37:51+03:00

В таких цветах сегодня сыграют команды Фото: соцсети

Игра начнется в 17-30 по самарскому времени

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Стали известны стартовые составы команд в матче 13 тура РПФ - «Уфа» - «Крылья Советов» 5 ноября 2018 года. Игра начнется в 17-30 по самарскому времени в Башкирии на стадионе «Нефтяник».

Наставник хозяев Сергей Томаров выставил следующих игроков на поединок:

Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Ванек, Салатич, Тилль, Сысуев, Игбун.

Главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович провел небольшие перестановки по сравнению с последним матчем с «Краснодаром» и выпустил на поле слегка отличный от кубкового состав: Рыжиков, Бурлак, Чичерин, Зотов, Самарджич, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон, Корниленко, Канунников.

Встреча начнется уже менее чем через час. За прямой онлайн трансляцией матча следите вместе с «Комсомольской правдой — Самара».