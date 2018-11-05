В Тольятти из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и персонал торгового центра
Сегодня днем, в понедельник 5 ноября, в Тольятти произошло ЧП. В оперативные службы поступила информация о том, что заминирован торгово-развлекательный центр «Космос» в Центральном районе города на улице Карла Маркса.
- Из торгового центра охрана эвакуировала всех посетителей и персонал. На место приехали пожарные, скорая и полиция, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местные жители.
Помещение обследовали несколько минут. Взрывных устройств и чего-то опасного там не обнаружили. Напуганных и растерянных людей пустили обратно в здание примерно в 15-45. Как делятся очевидцы, паника если наблюдалась, то не очень большая.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам должно быть принято процессуальное решение.