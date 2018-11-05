В Тольятти из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и персонал торгового центра

СЕГОДНЯ 19:43 2018-11-05T19:43:32+03:00

К счастью, взрывных устройств обнаружено не было

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Сегодня днем, в понедельник 5 ноября, в Тольятти произошло ЧП. В оперативные службы поступила информация о том, что заминирован торгово-развлекательный центр «Космос» в Центральном районе города на улице Карла Маркса.

- Из торгового центра охрана эвакуировала всех посетителей и персонал. На место приехали пожарные, скорая и полиция, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местные жители.

Помещение обследовали несколько минут. Взрывных устройств и чего-то опасного там не обнаружили. Напуганных и растерянных людей пустили обратно в здание примерно в 15-45. Как делятся очевидцы, паника если наблюдалась, то не очень большая.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам должно быть принято процессуальное решение.