2018-11-05T19:43:32+03:00
Происшествия

В Тольятти из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и персонал торгового центра

К счастью, взрывных устройств обнаружено не было
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Информация о минировании объекта не подтвердиласьИнформация о минировании объекта не подтвердиласьФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня днем, в понедельник 5 ноября, в Тольятти произошло ЧП. В оперативные службы поступила информация о том, что заминирован торгово-развлекательный центр «Космос» в Центральном районе города на улице Карла Маркса.

- Из торгового центра охрана эвакуировала всех посетителей и персонал. На место приехали пожарные, скорая и полиция, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» местные жители.

Помещение обследовали несколько минут. Взрывных устройств и чего-то опасного там не обнаружили. Напуганных и растерянных людей пустили обратно в здание примерно в 15-45. Как делятся очевидцы, паника если наблюдалась, то не очень большая.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По ее итогам должно быть принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области мужчина второй раз сел пьяным за руль и стал фигурантом уголовного дела
Вооруженная пара спрятала Диму Билана в багажник: в Сызрани сняли пародию на клип "Держи"
Выскочил из кустов: под Самарой насмерть сбили мужчину
На Карла Маркса в Самаре иномарка врезалась в трамвай
Стали известны составы на матч 13 тура РПЛ «Уфа» - «Крылья Советов»
Хоккеисты ЦСК ВВС разгромили ангарский «Ермак», забросив в ворота соперника 4 шайбы
Стали известны подробности ДТП в Самарской области, в котором погиб 24-летний инспектор ДПС
В Самаре ночью загорелся частный дом, на месте работали 23 пожарных
В Самаре мужчина избил своего друга, ограбил его и отправился в колонию
В Самаре уже несколько дней ищут без вести пропавшего подростка
«Лада» победила «Сокол» в Тольятти, забросив решающую шайбу на последней минуте овертайма
В Тольятти сотрудники магазина задержали девушку, пытавшуюся украсть у них товары
В Самаре на Черемшанской в автосервисе произошел крупный пожар
В Самарской области «Инфинити» улетела в кювет: погибли инспектор ДПС и пассажир иномарки