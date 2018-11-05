Вооруженная пара спрятала Диму Билана в багажник: в Сызрани сняли пародию на клип "Держи"

СЕГОДНЯ 20:21 2018-11-05T21:17:18+03:00

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В Сызрани музыканты из коллектива The Sprut сняли клип, посвященный популярной песне Димы Билана «Держи». В ролике совмещается речитатив местного рэпера Николая Назейкина и пародия на известного поп-исполнителя.

Судя по сюжету, Диму Билана, по крайней мере отдаленно похожего на него парня, похищают и вывозят куда-то в провинцию вооруженные парень и девушка. Однако, Дима не теряется, вылезает из багажника и начинает петь припев своей знаменитой композиции. Тогда, как герой Николая Назейкина зачитывает, что эти «Держи-держи» уже ему надоели.

По словам авторов клипа, их шутку многие оценили. В то же время в социальных сетях есть и недовольные отклики. Некоторые фанаты Билана даже готовы были собрать подписи на то, чтобы это видео удалили из социальных сетей.