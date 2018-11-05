2018-11-05T21:17:18+03:00
Общество

Вооруженная пара спрятала Диму Билана в багажник: в Сызрани сняли пародию на клип "Держи"

Музыканты из Самарской области подготовили клип, посвященный песне «Держи»
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Персонаж, похожий на Билана, в клипеПерсонаж, похожий на Билана, в клипеФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

В Сызрани музыканты из коллектива The Sprut сняли клип, посвященный популярной песне Димы Билана «Держи». В ролике совмещается речитатив местного рэпера Николая Назейкина и пародия на известного поп-исполнителя.

Судя по сюжету, Диму Билана, по крайней мере отдаленно похожего на него парня, похищают и вывозят куда-то в провинцию вооруженные парень и девушка. Однако, Дима не теряется, вылезает из багажника и начинает петь припев своей знаменитой композиции. Тогда, как герой Николая Назейкина зачитывает, что эти «Держи-держи» уже ему надоели.

По словам авторов клипа, их шутку многие оценили. В то же время в социальных сетях есть и недовольные отклики. Некоторые фанаты Билана даже готовы были собрать подписи на то, чтобы это видео удалили из социальных сетей.

Дима Билан feat. The Sprut - Держи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области мужчина второй раз сел пьяным за руль и стал фигурантом уголовного дела
В Тольятти из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей и персонал торгового центра
Выскочил из кустов: под Самарой насмерть сбили мужчину
На Карла Маркса в Самаре иномарка врезалась в трамвай
Стали известны составы на матч 13 тура РПЛ «Уфа» - «Крылья Советов»
Хоккеисты ЦСК ВВС разгромили ангарский «Ермак», забросив в ворота соперника 4 шайбы
Стали известны подробности ДТП в Самарской области, в котором погиб 24-летний инспектор ДПС
В Самаре ночью загорелся частный дом, на месте работали 23 пожарных
В Самаре мужчина избил своего друга, ограбил его и отправился в колонию
В Самаре уже несколько дней ищут без вести пропавшего подростка
«Лада» победила «Сокол» в Тольятти, забросив решающую шайбу на последней минуте овертайма
В Тольятти сотрудники магазина задержали девушку, пытавшуюся украсть у них товары
В Самаре на Черемшанской в автосервисе произошел крупный пожар
В Самарской области «Инфинити» улетела в кювет: погибли инспектор ДПС и пассажир иномарки