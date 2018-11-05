В Самарской области мужчина второй раз сел пьяным за руль и стал фигурантом уголовного дела

СЕГОДНЯ 21:35 2018-11-05T21:35:40+03:00

Теперь нарушитель может лишиться свободы на два года

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Ночью 27 октября 2018 года за нарушение ПДД инспектора ДПС на трассе «Урал-Исаклы-Шентала» остановили автомобиль ВАЗ-2106.За рулем находился 44-летний житель Сергиевского района.

- Во время общения полицейские заметили, что от водителя исходит запах алкоголя и предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке личности автолюбителя выяснилось, что в мае 2017 года мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Судом было принято решение о лишение нарушителя права управления транспортным средством сроком на 1 год 6 месяцев.

Но, судя по всему, должных выводов нарушитель не сделал. Накануне в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет