В Самаре нашелся пропавший несколько дней назад 14-летний подросток

СЕГОДНЯ 08:09 2018-11-06T08:09:52+03:00

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В Самаре благополучно завершились поиски 14-летнего Ярослава Ч. Напомним, в прошлую пятницу, 2 ноября, подросток ушел из дома и перестал выходить на связь с близкими.

Мальчика на протяжении нескольких дней разыскивали родные и волонтеры. В понедельник, 5 ноября, представители добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что Ярослава нашли. Он жив и здоров. Подробности того, где все это время пропадал подросток, не раскрываются.