Ночью в Самаре тушили крупный пожар в трактире "Разгуляй"
В ночь на вторник, 6 ноября, в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. На улице Елизарова загорелось одноэтажное здание.
По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 3:21. На место происшествия выезжали 33 пожарных и 8 единиц техники. К моменту их прибытия пожар охватил территорию площадью 150 квадратных метров.
Огонь охватил здание поздно ночьюФото: соцсети
По словам местных жителей, пожар произошел в трактире "Разуляй" в парке Металлургов. Огонь полностью уничтожил здание. Локализовать возгорание пожарным удалось в 3:43, а полностью его потушить 3:52. Информации о пострадавших нет.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
Огонь сильно повредил трактирФото: соцсети