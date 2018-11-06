2018-11-06T09:32:59+03:00
Общество

Ночью в Самаре тушили крупный пожар в трактире "Разгуляй"

Огонь охватил территорию площадью 150 кв.м
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Екатерина ПетроваФото: Екатерина ПетроваФото: соцсети
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В ночь на вторник, 6 ноября, в Кировском районе Самары произошел крупный пожар. На улице Елизарова загорелось одноэтажное здание.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 3:21. На место происшествия выезжали 33 пожарных и 8 единиц техники. К моменту их прибытия пожар охватил территорию площадью 150 квадратных метров.

Огонь охватил здание поздно ночью Фото: соцсети

Огонь охватил здание поздно ночьюФото: соцсети

По словам местных жителей, пожар произошел в трактире "Разуляй" в парке Металлургов. Огонь полностью уничтожил здание. Локализовать возгорание пожарным удалось в 3:43, а полностью его потушить 3:52. Информации о пострадавших нет.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

Огонь сильно повредил трактир Фото: соцсети

Огонь сильно повредил трактирФото: соцсети

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