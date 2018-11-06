Самарец Адамян завоевал золото на молодежном чемпионате Европы по дзюдо

СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-06T09:38:38+03:00

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В венгерском городе Дьер 4 ноября завершилось молодежное первенство Европы по дзюдо. В весовой категории 100 кг золотую медаль завоевал самарец Арман Адамян. Об этом сообщили в пресс-службе федерации дзюдо Самарской области.

Турнир Адамян начал со второго круга. Сначала спортсмен из Самары разобрался с румыном Васианом, а потом победил украинца Гуцола. После этого Адамян смог взять реванш за проигрыш двухлетней давности у австрийца Фару. В финале Арман был сильнее немца Шоэнефелда.

Фото: федерация дзюдо Самарской области

- Коронный зацеп, и Шоэнефелд оказывается на татами – «ваза-ари». Вторая атака и снова грамотная связка – партер и удержание, которое было доведено до победного конца, несмотря на некомфортно надвинувшееся на голову кимоно. Переполненный радостью Адамян сошел с татами под звуки «Калинки-малинки», раздаривая улыбки и делясь радостью со всеми встречающимися ему на пути, - рассказали в региональной федерации дзюдо.