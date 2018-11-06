2018-11-06T09:41:34+03:00
Общество

Крупный пожар в Тольятти: на площади 500 кв.м горела крыша ангара

Справиться с огнем пожарные смогли только через два часа
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение пожара выезжали 26 пожарных и 6 спецмашинНа тушение пожара выезжали 26 пожарных и 6 спецмашинФото: Архив "КП"
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В понедельник, 5 ноября, в Автозаводском районе Тольятти произошел крупный пожар. На Южном шоссе загорелась крыша ангара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативной службы, вызов на пульт дежурного поступил в 14:11. На место происшествия выезжали 26 пожарных и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 15:58, а полностью его потушить в 16:14. В настоящее время причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

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