Крупный пожар в Тольятти: на площади 500 кв.м горела крыша ангара

СЕГОДНЯ 09:41 2018-11-06T09:41:34+03:00

Справиться с огнем пожарные смогли только через два часа

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В понедельник, 5 ноября, в Автозаводском районе Тольятти произошел крупный пожар. На Южном шоссе загорелась крыша ангара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативной службы, вызов на пульт дежурного поступил в 14:11. На место происшествия выезжали 26 пожарных и 6 единиц техники. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 15:58, а полностью его потушить в 16:14. В настоящее время причины пожара и ущерб от него устанавливаются.