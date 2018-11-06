2018-11-06T10:18:19+03:00
Общество

В Самаре снесут антипамятник администрации города на Красноармейской

Участок под аварийным домом планируют изъять для муниципальных нужд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей аварийного дома ждет расселениеЖителей аварийного дома ждет расселениеФото: Яндекс.Пробки
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В Самаре снесут дом на улице Красноармейской, 11, который местные жители превратили в антипамятник администрации города.

Напомним, двухэтажное здание было построено в 1893 году, а в 2009 году его признали аварийным. В рамках подготовки к ЧМ-2018 старый, покосившийся дом «обновили» покраской фасада. Жители дома много раз жаловались на то, что власти города не ремонтируют его и не расселяют людей. Их недовольство достигло апогея летом этого года. Тогда они привлекли внимание общественности, повесив на здании табличку: «Объект халатного наследия и бездействия администрации Самары».

На днях стало известно о том, что дом все-таки снесут. Согласно постановлению, подписанному первым заместителем главы Самары Александром Карпушкиным, земельный участок, на котором находится здание, изымут для муниципальных нужд. Также изъятию подлежат две квартиры № 2 и № 2а. В ближайшее время собственникам жилья сообщат о необходимости сноса дома, а затем им должны определить размер возмещения.

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