На водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ДПС под Сызранью, завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:35 2018-11-06T10:35:23+03:00

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В Сызрани следователи возбудили уголовное дело на 23-летнего водителя автомобиля Infiniti G35 Sport, который сбил насмерть инспектора ДПС Владимира Горшкова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, смертельное ДТП произошло в воскресенье, 5 ноября, примерно в 1:30 на 925 км трассы М-5 «Урал» около села Печерское в Сызранском районе. Автомобилист, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречной полосе. Сотрудник ДПС попытался остановить нарушителя, однако тот, не справившись с управлением, сбил его и съехал в кювет. 24-летний полицейский от полученных травм скончался на месте. Кроме того, в аварии погиб пассажир иномарки — 34-летний мужчина. Последний, по словам очевидцев, буквально вылетел из окна.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Правоохранители задержали водителя. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.