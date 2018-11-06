2018-11-06T10:35:23+03:00
Происшествия

На водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ДПС под Сызранью, завели уголовное дело

В настоящее время 23-летний молодой человек задержан
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Следователи разбираются во всех обстоятельствах ДТП, которое унесло жизни двоих человекСледователи разбираются во всех обстоятельствах ДТП, которое унесло жизни двоих человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Сызрани следователи возбудили уголовное дело на 23-летнего водителя автомобиля Infiniti G35 Sport, который сбил насмерть инспектора ДПС Владимира Горшкова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, смертельное ДТП произошло в воскресенье, 5 ноября, примерно в 1:30 на 925 км трассы М-5 «Урал» около села Печерское в Сызранском районе. Автомобилист, двигаясь со стороны Москвы в направлении Самары, превысил скорость и пошел на обгон по встречной полосе. Сотрудник ДПС попытался остановить нарушителя, однако тот, не справившись с управлением, сбил его и съехал в кювет. 24-летний полицейский от полученных травм скончался на месте. Кроме того, в аварии погиб пассажир иномарки — 34-летний мужчина. Последний, по словам очевидцев, буквально вылетел из окна.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Правоохранители задержали водителя. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре перекроют улицы Фрунзе и Шостаковича
В Самарской области пьяный пенсионер катал по селу двух женщин и протаранил столб
В теплицах Самарской области нашли 56 нелегалов, которые читали экстремистскую литературу
В Самаре водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку-нарушительницу и уехал
В Жигулевске многодетную мать поймали на мошенничестве с соцвыплатами
В Самаре отреставрируют два памятника архитектуры
За ночным клубом на Волжском проспекте найден труп мужчины с травмой головы
Заводчане устроили праздник творчества для воспитанников центра «Семья»
Самарская область выделит почти полмиллиона рублей на содержание подводной лодки
Патроны, найденные недалеко от самарской школы, были пригодны для стрельбы
Стали известны подробности ДТП около Стройкерамики, в котором погиб пешеход
В Самаре разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
На берегу Волги обнаружен труп парня с простреленной головой
В Самаре снесут антипамятник администрации города на Красноармейской
Крупный пожар в Тольятти: на площади 500 кв.м горела крыша ангара