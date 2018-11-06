Стали известны подробности ДТП около Стройкерамики, в котором погиб пешеход

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-06T13:37:29+03:00

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Стали известны подробности смертельной аварии с участием пешехода на 24 км трассы «Самара — Бугуруслан» в районе поселка Стройкерамика.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, 5 ноября, примерно в 19:10. Как сообщил «Комсомольской правде — Самара» собственный источник, за рулем автомобиля «Лада Гранта» находился 35-летний житель Нефтегорского района. Он сбил 42-летнего жителя Волжского района. Известно, что мужчина находился на дороге без цели ее перехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В настоящее время тело погибшего направлено в морг. Назначено судебно-медицинское исследование. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.