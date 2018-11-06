2018-11-06T11:41:32+03:00
Общество

Самарская область выделит почти полмиллиона рублей на содержание подводной лодки

Сейчас субмарина находится на ремонте
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство обороны РФФото: министерство обороны РФ
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Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области представил проект бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. В статью расходов включили финансовую поддержку гвардейской крейсерной подводной лодки К-295 «Самара». В следующем году на нее планируют потратить 475 тысяч рублей.

Подлодка «Самара» проекта 971 «Щука-Б» входит состав войск Тихоокеанского военно-морского флота. На ней служат призывники из Самарской области. Сейчас подлодка находится на ремонте в Северодвинске. Закончить его планируется в 2019 году.

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