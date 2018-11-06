Заводчане устроили праздник творчества для воспитанников центра «Семья».

СЕГОДНЯ 11:50 2018-11-06T13:08:37+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «КНПЗ» снова организовало праздник для воспитанников ГКУ Со центр «Семья» (Куйбышевское отделение). На этот раз мальчишки и девчонки побывали на открытии выставки детских рисунков «Дружба без границ», которую устроили дети работников предприятия и ученики самарской студии творчества «Фантазия». Юные авторы картин и ребята из «Семьи» не только подружились, но и с помощью наставников из общественной организации «Свежий ветер» поучаствовали в творческом марафоне.

- У нас с КНПЗ много совместных добрых традиций: общие детские праздники, благотворительные акции, адресная помощь, – рассказала социальный педагог центра «Семья» - Куйбышевского подразделения комплексного центра социального обслуживания населения Самары Елена Календа. – Заводчане у нас частые гости, а сегодня вот пригласили ребят к себе. Наши дети в силу определенных причин нечасто выбираются куда-то, но и им тоже хочется общаться со сверстниками, играть и дружить.

На память о празднике у ребят остались поделки, смастеренные своими руками.