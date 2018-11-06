2018-11-06T13:08:37+03:00
Общество

Заводчане устроили праздник творчества для воспитанников центра «Семья»

Куйбышевский НПЗ продолжает поддерживать детей с ограниченными возможностями здоровья
Анна ФЕДОРОВА
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

АО «КНПЗ» снова организовало праздник для воспитанников ГКУ Со центр «Семья» (Куйбышевское отделение). На этот раз мальчишки и девчонки побывали на открытии выставки детских рисунков «Дружба без границ», которую устроили дети работников предприятия и ученики самарской студии творчества «Фантазия». Юные авторы картин и ребята из «Семьи» не только подружились, но и с помощью наставников из общественной организации «Свежий ветер» поучаствовали в творческом марафоне.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас с КНПЗ много совместных добрых традиций: общие детские праздники, благотворительные акции, адресная помощь, – рассказала социальный педагог центра «Семья» - Куйбышевского подразделения комплексного центра социального обслуживания населения Самары Елена Календа. – Заводчане у нас частые гости, а сегодня вот пригласили ребят к себе. Наши дети в силу определенных причин нечасто выбираются куда-то, но и им тоже хочется общаться со сверстниками, играть и дружить.

На память о празднике у ребят остались поделки, смастеренные своими руками.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заводчане устроили праздник творчества для воспитанников центра «Семья».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области пьяный пенсионер катал по селу двух женщин и протаранил столб
В теплицах Самарской области нашли 56 нелегалов, которые читали экстремистскую литературу
В Самаре водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку-нарушительницу и уехал
В Жигулевске многодетную мать поймали на мошенничестве с соцвыплатами
В Самаре отреставрируют два памятника архитектуры
За ночным клубом на Волжском проспекте найден труп мужчины с травмой головы
Самарская область выделит почти полмиллиона рублей на содержание подводной лодки
Патроны, найденные недалеко от самарской школы, были пригодны для стрельбы
Стали известны подробности ДТП около Стройкерамики, в котором погиб пешеход
В Самаре разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
На берегу Волги обнаружен труп парня с простреленной головой
На водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ДПС под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре снесут антипамятник администрации города на Красноармейской
Крупный пожар в Тольятти: на площади 500 кв.м горела крыша ангара