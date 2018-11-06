2018-11-06T12:03:30+03:00
Происшествия

За ночным клубом на Волжском проспекте найден труп мужчины с травмой головы

Сейчас правоохранители разбираются во всех обстоятельствах случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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Пока неизвестно, как несчастный получил смертельную травмуПока неизвестно, как несчастный получил смертельную травмуФото: из личного архива
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Ночью 4 ноября, примерно в 00-40, за зданием ночного клуба "Конь в пальто" на Волжском проспекте в областной столице был обнаружен труп человека. Личность погибшего стражи порядка выяснили достаточно быстро - им оказался 57-летний местный житель Сергей Е.

- Эксперты зафиксировали у мужчины повреждение головы. При каких обстоятельствах травма была получена, сейчас продолжают устанавливать, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте работали полицейские и следователи. Сейчас по этому происшествию назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет установить точные причины смерти человека. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Если будет найдена криминальная составляющая, то по ее итогам может быть возбуждено уголовное дело.

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