В Самаре отреставрируют два памятника архитектуры

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-06T12:05:27+03:00

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Власти Самары ищут подрядчиков, которые займутся ремонтом двух объектов культурного наследия регионального значения. Это Дом штабс-капитана Николая Залесова, который находится на улице Фрунзе, 120, и Дом самарского купца 1-ой гильдии Моисея Бобермана с помещениями Азовско-Донского коммерческого банка и Дома купцов Кожевниковых, который находится на улице Куйбышева, 68-70. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В здании на улице Фрунзе планируется отреставрировать перекрытие и кровлю. На эти цели из городского бюджета выделят 7,065 млн рублей. Напомним, что сейчас в этом здании находится музей кинорежиссера и почетного гражданина Самары Эльдара Рязанова.

Что касается Дома купца Моисея Бобермана, то там подрядчику необходимо будет провести капитальный ремонт зала, в том числе восстановить утраченную живопись и воссоздать паркет с наборным художественным рисунком, а также заменить все двери и окна. На эти работы городской бюджет направит 10,085 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 22 ноября этого года.