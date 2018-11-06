2018-11-06T12:26:35+03:00
Происшествия

В Жигулевске многодетную мать поймали на мошенничестве с соцвыплатами

Женщина получила от государства 100 тысяч рублей и потратила на личные нужды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщине грозит до 4 месяцев арестаЖенщине грозит до 4 месяцев арестаФото: Архив "КП"
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Полицейские Жигулевска задержали 45-летнюю местную жительницу, которая подозревается в незаконном получении социальной выплаты в 100 тысяч рублей.

По данным правоохранителей, женщина обратилась в госучреждение с заявлением о назначении ей единовременной выплаты по рождению третьего ребенка. Она предоставила товарные чеки, которые якобы подтверждали расходы на товары для ее детей. Однако экспертиза показала, что эти чеки поддельные, а печати сделаны на цветном принтере.

В ходе опроса женщина признала свою вину и рассказала, что деньги она потратила на личные нужды. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Многодетной матери грозит наказание в виде ареста до 4 месяцев.

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