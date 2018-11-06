В теплицах Самарской области нашли 56 нелегалов, которые читали экстремистскую литературу

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-06T13:29:54+03:00

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Сотрудники УФСБ по Самарской области выявили на территории региона 56 нелегальных мигрантов. Иностранцы незаконно проживали в тепличных хозяйствах вблизи села Красносамарское, села Лопатино и поселка Черновский.

- В июне 2018 года было выявлено 202 нарушения миграционного законодательства, в тепличных хозяйствах обнаружены молельные комнаты и изъята религиозная экстремистская литература, - рассказали представители ведомства.

По всем данным фактам были проведены проверки. По их итогам физических и юридических лиц оштрафовали более чем на 1,7 млн рублей, а всех нелегальных мигрантов выдворили за пределы страны.

Кроме того, материалы проверки в отношении директора одной из организаций, занимающейся сельскохозяйственной деятельностью в тепличных хозяйствах, направили в полицию Кинельского района. На него могут завести уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции».