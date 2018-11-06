2018-11-06T13:54:47+03:00
Происшествия

В Самарской области пьяный пенсионер катал по селу двух женщин и протаранил столб

Машина получила серьезные механические повреждения, а столб рухнул на землю
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В понедельник, 5 ноября, примерно в 14:40 на улице Советской в селе Обшаровка произошло серьезное ДТП. Там водитель отечественного автомобиля снес опору ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074, будучи лишенным водительских прав, не справился с управлением и возле дома № 34 по улице Советской врезался в опору. Последняя удара не выдержала и рухнула на землю.

Опора не устояла после встречи с вазовской легковушкой

Опора не устояла после встречи с вазовской легковушкой

В результате случившегося пострадали три человека: водитель и две его пассажирки. Мужчина получил ушибы и переломы и был госпитализирован в хирургическое отделение. Пассажирка — 59-летняя женщина — с ушибами госпитализирована в хирургическое отделение, а еще одна пассажирка — 40-летняя женщина — после оказания необходимой помощи была отпущена домой. На момент ДТП все находились в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

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