В Самаре перекроют улицы Фрунзе и Шостаковича

СЕГОДНЯ 14:17 2018-11-06T14:17:05+03:00

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В среду, 7 ноября, в Самаре временно ограничат движение транспорта по улицам Фрунзе и Шостаковича. Проезд по ним закроют с 15:00 до 17:00.

Перекрытие коснется следующих участков: по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской и по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева. Также в этот период времени будут запрещены остановка и стоянка транспорта на площади Чапаева.

Как сообщает городская администрация, ограничения связаны с проведением членами КПРФ мероприятия, посвященного празднованию 101-летия Великой Октябрьской социалистической революции.