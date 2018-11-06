2018-11-06T14:17:05+03:00
Общество

В Самаре перекроют улицы Фрунзе и Шостаковича

Движение ограничат из-за празднования Октябрьской революции
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ограничения будут действовать 7 ноября с 15:00 до 17:00Ограничения будут действовать 7 ноября с 15:00 до 17:00Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В среду, 7 ноября, в Самаре временно ограничат движение транспорта по улицам Фрунзе и Шостаковича. Проезд по ним закроют с 15:00 до 17:00.

Перекрытие коснется следующих участков: по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской и по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева. Также в этот период времени будут запрещены остановка и стоянка транспорта на площади Чапаева.

Как сообщает городская администрация, ограничения связаны с проведением членами КПРФ мероприятия, посвященного празднованию 101-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокатись по-комсомольски: теперь по 4 маршруту будет ездить трамвай, разукрашенный под "КП"
В Самаре появилась мемориальная доска в честь Куйбышевской студии кинохроники
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» 10 ноября на «Самара Арене»: цены, где купить
В Самаре подвели итоги развития агропромышленного комплекса региона
В Самаре могут появиться новые льготные маршруты
Улицы, парки и скверы Самары украсят 1660 метрами гирлянд
Перекрытие дорог в Самаре 7 ноября 2018 года: где нельзя будет проехать в день Парада Памяти
В Самаре выставили на продажу ТЦ «Мелодия»
В Самаре на Юбилейной полицейские «накрыли» подпольное казино
В лесу около лыжной базы "Сок" в автомобиле нашли труп молодого сотрудника МЧС
В Самарской области пьяный пенсионер катал по селу двух женщин и протаранил столб
В теплицах Самарской области нашли 56 нелегалов, которые читали экстремистскую литературу
В Самаре водитель иномарки сбил 12-летнюю девочку-нарушительницу и уехал
В Жигулевске многодетную мать поймали на мошенничестве с соцвыплатами
В Самаре отреставрируют два памятника архитектуры
За ночным клубом на Волжском проспекте найден труп мужчины с травмой головы
Заводчане устроили праздник творчества для воспитанников центра «Семья»
Самарская область выделит почти полмиллиона рублей на содержание подводной лодки
Патроны, найденные недалеко от самарской школы, были пригодны для стрельбы
Стали известны подробности ДТП около Стройкерамики, в котором погиб пешеход
В Самаре разыскивают пропавшую 14-летнюю девочку
На берегу Волги обнаружен труп парня с простреленной головой
На водителя Infiniti, который сбил насмерть инспектора ДПС под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре снесут антипамятник администрации города на Красноармейской
Крупный пожар в Тольятти: на площади 500 кв.м горела крыша ангара