В Самаре перекроют улицы Фрунзе и Шостаковича
Движение ограничат из-за празднования Октябрьской революции
Ограничения будут действовать 7 ноября с 15:00 до 17:00Фото: Архив "КП"
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В среду, 7 ноября, в Самаре временно ограничат движение транспорта по улицам Фрунзе и Шостаковича. Проезд по ним закроют с 15:00 до 17:00.
Перекрытие коснется следующих участков: по улице Фрунзе от улицы Шостаковича до улицы Вилоновской и по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Куйбышева. Также в этот период времени будут запрещены остановка и стоянка транспорта на площади Чапаева.
Как сообщает городская администрация, ограничения связаны с проведением членами КПРФ мероприятия, посвященного празднованию 101-летия Великой Октябрьской социалистической революции.