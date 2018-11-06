2018-11-06T14:32:01+03:00
Происшествия

В лесу около лыжной базы "Сок" в автомобиле нашли труп молодого сотрудника МЧС

Сейчас стражи порядка разбираются во всех обстоятельствах трагедии
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту случившегося проводится проверкаПо факту случившегося проводится проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувшую субботу, 3 ноября, в лесном массиве в районе лыжной базы "Сок" был обнаружен труп человека. Тело молодого человека нашли утром в салоне автомобиля "Лада Калина".

- Погибшим оказался 27-летнй сотрудник Волжского спасательного центра МЧС. Машина, в которой находился парень, принадлежала ему, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работали следователи и полицейские. Эксперты уже установили предварительную причину смерти спасателя - отравление угарными газами. Также специалисты выяснили, как это могло произойти.

Сейчас назначено судебно-медицинское исследование. По факту трагедии правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Отрабатывается несколько версий. Одной из них является самоубийство.

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