В Самаре на Юбилейной полицейские «накрыли» подпольное казино

СЕГОДНЯ 14:35 2018-11-06T14:35:52+03:00

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Самарские правоохранители пресекли деятельность незаконного игорного клуба, который организовали в торговом павильоне на улице Юбилейной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В помещении, где разместилось подпольное казино, полицейские обнаружили и изъяли несколько компьютеров. По их данным, организатором незаконного игорного клуба выступил безработный 44-летний местный житель, который ранее не был судим.

По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».