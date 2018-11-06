В Самаре на Юбилейной полицейские «накрыли» подпольное казино
Игорный клуб организовали в торговом павильоне
Фото: ГУ МВД по Самарской области
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Самарские правоохранители пресекли деятельность незаконного игорного клуба, который организовали в торговом павильоне на улице Юбилейной. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В помещении, где разместилось подпольное казино, полицейские обнаружили и изъяли несколько компьютеров. По их данным, организатором незаконного игорного клуба выступил безработный 44-летний местный житель, который ранее не был судим.
По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр».