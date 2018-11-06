В Самаре выставили на продажу ТЦ «Мелодия»

СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-06T14:55:08+03:00

Здание площадью более 5,3 тысяч квадратных метров продают за 299 млн рублей Фото: Яндекс.Карты

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Торговый центр «Мелодия», который находится на проспекте Ленина, 12а в Самаре, выставили на продажу. Здание общей площадью более 5,3 тысяч квадратных метров оценили в 299 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте Авито.

- Заполненность арендаторами составляет 98%. Земельный участок под зданием и прилегающей территорией площадью 10,5 соток оформлен в собственность. Торговый центр имеет свободную планировку и статус нежилого здания, - говорится в объявлении.

Здание продает центр недвижимости «Бизнес-Гарант».