2018-11-06T15:37:49+03:00
Общество

Улицы, парки и скверы Самары украсят 1660 метрами гирлянд

Украшать город к Новому году начнут уже совсем скоро
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре уже начали подготовку к Новому году. В скором времени на улицах города появятся 2741 светодинамическая конструкция и 1660 метров гирлянд. Праздничную иллюминацию установят на фасадах зданий, на опорах освещения, на центральных улицах, а также в парках, скверах и на площадях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в областной столице вновь появятся световые фонтаны. Их установят на бульваре на улице Стара-Загора, в сквере Высоцкого, в сквере на пересечении улиц Победы и Гагарина, на площади перед ДК имени Литвинова, на площади перед ДК «Нефтяник», в поселке Управленческий, а также в сквере Первых космонавтов и на набережной. Новогодней иллюминацией также могут украсить парки и скверы, которые в этом году обновили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Праздничная подсветка появится и на фасадах торгово-развлекательных комплексов, магазинов, заправок и общепитов. Помимо этого, возле ТЦ «Русь на Волге» появится традиционная новогодняя елка.

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