В Самаре могут появиться новые льготные маршруты

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-06T16:01:29+03:00

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Власти Самары планируют продолжить оптимизацию общественного транспорта. Так, не исключено, что с улиц города могут пропасть еще несколько маршруток. По мнению чиновников, в Самаре слишком много маршруток, которые дублируют муниципальные автобусы, а этого быть не должно.

- На участках дорог, где курсируют все виды муниципального транспорта, не должно быть дублирования коммерческим. Это допустимо, где, например, ходят только трамваи и троллейбусы, - отметил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Так, сейчас в Самаре действуют 30 маршруток, которые в той или иной мере дублируют маршруты льготных автобусов, трамваев и троллейбусов. Большая их часть повторяет схемы движения муниципального транспорта от 50% до 80%.

Помимо этого, маршрутки намного чаще попадают в ДТП. В этом году было зафиксировано 25 аварий с участием общественного транспорта, из них 20 случаев — по вине водителей маршруток. В числе основных причин подобных ДТП: несоблюдение правил маневрирования, правил проезда перекрестков, непредоставление на пешеходных переходах преимущества пешеходам, проезд на «красный», высадка пассажиров в неположенном месте и резкое торможение. По сравнению с маршрутками муниципальный транспорт является более безопасным. В связи с этим власти Самары хотят открыть новые льготные маршруты. Данный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.