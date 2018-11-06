2018-11-06T16:28:39+03:00
Общество

В Самаре подвели итоги развития агропромышленного комплекса региона

Из-за отсутствия дождей в области снизился сбор зерна, однако в помощь сельчанам была направлена государственная поддержка
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самаре прошло расширенное заседание регионального правительства. Такой формат обсуждения важнейших вопросов развития области стал традиционным за последний год. Обсуждали тактику и стратегию, итоги и планы на будущее по ключевым отраслям экономики.

Программа развития страны в целом потребовала новых подходов к развитию и всех регионов.

- Мы уделили большое внимание вопросам стратегического планирования, разработке стратегий развития всех муниципалитетов, корректировке стратегии Самарской области, исходя из тех целей и задач, которые определены президентом, – отметил Дмитрий Азаров.

На заседании, в том числе, подвели итоги развития агропромышленного комплекса Самарской области. 2018 год стал непростым для АПК. В июне-июле из-за отсутствия дождей пострадали посевы сельскохозяйственных культур. Почти на миллион (по сравнению с прошлым годом) снизился сбор зерна. Такую тенденцию наблюдают как в целом по России, так и в 13 из 14 регионах ПФО. Сильнее, чем Самарская область, пострадали Саратовская и Оренбургская области.

Впрочем снивелировать последствия капризов природы для сельхозпроизводителей помогли государственная поддержка (4,4 млрд рублей), увеличение закупочных цен на зерновые культуры, сохранение производства мяса и молока на уровне прошлого года. Все это способствует по итогам года повышению объема продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении по сравнению с уровнем 2017 года почти на 1 млрд. - до 90,5 млрд. рублей.

В животноводстве наращиванию объемов производства будет способствовать реализация ряда инвестпроектов. Такие проекты планируют применить так же в птицеводстве и свиноводстве в регионе. При этом в Самарской области нужны агропромышленные парки для обработки, упаковки, хранения сельскохозяйственной продукции и выстраивания логистических цепочек от производителя до торговой сети. Первый такой парк уже начал в этом году свою работу.

- Агропарки, несомненно, важны для Самарской области, - считает председатель СПК имени Калягина Николай Посашков. - Они идут в ногу с прогрессом – в таких агропарках используют передовые технологии. Они, конечно, помогают развиваться и рядовому хозяйству, и всему агропромышленному комплексу региона.

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