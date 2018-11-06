В Самаре появилась мемориальная доска в честь Куйбышевской студии кинохроники

СЕГОДНЯ 16:51 2018-11-06T16:51:17+03:00

Эта студия была основана в 1927 году и запечатлела многие знаковые события для нашей страны

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 6 ноября, в Самаре торжественно открыли мемориальную доску в честь Куйбышевской студии кинохроники. Она появилась на здании №66 по улице Молодогвардейской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Куйбышевская студия кинохроники является одной из старейших в нашей стране. Она была основана в 1927 году. Долгие годы эта студия была единственной на Волге и обслуживала 6 областей. Киножурнал, который она выпускала, показывали, помимо Куйбышева, в Пензенской, Горьковской, Оренбургской, Ульяновской и Рязанской областях, а документальные фильмы транслировались по всей стране. В годы Великой Отечественной войны в Куйбышевскую студию поступали боевые репортажи с фронтов, а также с оборонных предприятий. А затем студия фиксировала восстановление страны после войны.