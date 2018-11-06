2018-11-06T17:01:20+03:00
Общество

Прокатись по-комсомольски: теперь по 4 маршруту будет ездить трамвай, разукрашенный под "КП"

Поймайте трамвай с "Комсомолкой" на улицах города, сфотографируй и получи возможность выиграть сертификат на пиццу
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Комсомольский трамвай уже на улицах СамарыКомсомольский трамвай уже на улицах Самары
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В год празднования 100-летия Комсомола в путешествие по улицам города отправился трамвай с "Комсомолкой" на борту. Благодаря помощи администрации Самары мы смогли подарить особенный дизайн одному из составов, выходящих на маршрут №4. Так что теперь "Комсомолку" можно встретить не только в киосках и магазинах, но и на трамвайных остановках.

- Это совместный с городской администрацией проект, посвященный важной дате в истории страны. Мы рады, что смогли стать ближе к жителям города, - рассказывает руководитель pr-службы "КП-Самара" Анжелика Потеряхина.

Кстати, у всех жителей города есть отличная возможность выиграть сертификат на пиццу. Поймайте трамвай на улицах города и выкладывайте фото в свои соцсети (ВК, Инстаграм) с хештегом #трамвайКПСамара. Победителя выберем в конце месяца среди всех авторов, выложивших фото!

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