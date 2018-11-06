В Самарской области финансисты пророчат рост зарплат на 8,5 %

СЕГОДНЯ 18:46 2018-11-06T18:46:07+03:00

Чиновники и депутаты считают, что зарплата в регионе будет больше, рабочие места тоже появятся Фото: из архива «КП»

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На слушаниях об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики в губернской думе чиновники и депутаты озвучили прогноз на ближайшие три года. На 1,1% увеличился валовый региональный продукт, он составит 1,5 триллиона рублей.

- Необходимо не допустить риски возникновения кризисных ситуаций при исполнении областного бюджета. Нужно поддерживать размер и структуру государственного долга в том объеме, который обеспечивает возможность гарантированного выполнения долговых обязательств и сохранения финансовой устойчивости областного бюджета, а также поэтапное снижение нагрузки, - заметил руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Владимир Якимов.

Представители регионального правительства отметили, что в следующем году планируется отмена налога на движимое имущество организаций, предполагается рост зарплат на 8,5 % и создание в ближайшие годы новых рабочих мест. В планах усиление работы по выводу из тени представителей малого и среднего бизнеса.

Основная направленность останется по-прежнему социальной.