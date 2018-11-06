Футбольного фаната обвинили в экстремизме
Сотрудники УФСБ и следователи сочли, что бывший футбольный хулиган теперь нарушает закон в интернете.
- В СУ СК РФ по Самарской области расследуется уголовное дело "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" в отношении 24-летнего молодого человека, - сообщили в ведомстве.
По мнению силовиков, публикации в соцсетях болельщика возбуждали вражду и ненависть по национальному признаку и расовой принадлежности.
Интересно, что фигурант «экстремистского» дела помимо футбольных драк и флуда в сети сомнительного содержания еще и успевал работать помощником бурильщика в добывающей компании. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.