2018-11-06T19:47:50+03:00
Происшествия

Футбольного фаната обвинили в экстремизме

Публикации в интернете 24-летнего, по мнению силовиков, возбуждали ненависть
Майя БРОД
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Теперь информацию со страниц в соцсетях подозреваемого будет оценивать судТеперь информацию со страниц в соцсетях подозреваемого будет оценивать судФото: Архив "КП"
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Сотрудники УФСБ и следователи сочли, что бывший футбольный хулиган теперь нарушает закон в интернете.

- В СУ СК РФ по Самарской области расследуется уголовное дело "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" в отношении 24-летнего молодого человека, - сообщили в ведомстве.

По мнению силовиков, публикации в соцсетях болельщика возбуждали вражду и ненависть по национальному признаку и расовой принадлежности.

Интересно, что фигурант «экстремистского» дела помимо футбольных драк и флуда в сети сомнительного содержания еще и успевал работать помощником бурильщика в добывающей компании. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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