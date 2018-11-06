2018-11-06T20:58:27+03:00
Общество

Работа хорошо организована: Полпред похвалил власти губернии за честность

Игорь Комаров отметил системность подхода Дмитрия Азарова и его команды к реализации майского указа президента
Майя БРОД
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Совещание прошло продуктивно, Игорь Комаров оценил системный и честный подход к работе в Самарской областиСовещание прошло продуктивно, Игорь Комаров оценил системный и честный подход к работе в Самарской области
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Сегодня в Самаре полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона и реализации приоритетов, обозначенных в майском указе Владимира Путина.

Участники совещания обозначили круг вопросов, которые губернскому правительству предстоит решить в ближайшее время. К примеру, губернатор Дмитрий Азаров рассказал, как на территории Самарской области координируют национальные проекты, а руководители профильных министерств сделали подробные доклады о мерах, которые предпринимают, чтобы обеспечить действенное участие региона в каждом проекте.

Интересно, что многие позиции уточнили после того, как по поручению главы региона провели ревизию по всем направлениям деятельности. К примеру, по уточненной статистике в этом году в Самарской области зафиксирован рост показателей смертности от болезней системы кровообращения. Появилась корректировка количества лечебных учреждений, которые нуждаются в капитальном ремонте.

- Понятно, что в области есть вопросы, доставшиеся в наследство, имеющие долгую историю, - отметил Игорь Комаров. - Это касается дошкольного образования, обманутых дольщиков, аварийного жилья и некоторых других вопросов. Но нам достаточно четко рассказали и доложили о динамике и мерах, которые предпринимаются, чтобы в обозримом будущем решить эти вопросы.

Полпред подчеркнул важность проведенной руководством области ревизии предоставляемых статистических данных.

- Не нужно лакировать действительность. Для принятия управленческих решений мы должны оперировать объективной информацией. Поэтому ревизия была проведена по всем направлениям деятельности, - аргументировал свой подход к делу Дмитрий Азаров.

Подводя итоги совещания, полпред констатировал, что в Самарском регионе ведется серьезная работа по реализации задач, поставленных президентом. Игорь Комаров отметил, что, принципиальный и честный подход является первым шагом к тому, чтобы ситуацию существенно улучшить. Дмитрий Игоревич четко определил сферы ответственности, проделанная в области работа заметна, поскольку хорошо организована.

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